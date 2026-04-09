Поддержка участников СВО в Приморье будет расширяться

«С первых дней специальной военной операции Правительство Приморья уделяет особое внимание защитникам нашей Родины. В крае введено более 35 мер поддержки участников СВО и их близких. Особое внимание уделяется семьям погибших и инвалидам первой группы: наш край стал одним из первых регионов, который обеспечивает жильем детей таких героев — уже 378 детей получили квартиры. В этом году квартирами планируется обеспечить 445 детей. Дети участников СВО приоритетно принимаются в детские сады и посещают их бесплатно. Для школьников организованы группы продленного дня, организовано бесплатное питание в школах и средних профессиональных учебных заведениях. Кроме того, ребята бесплатно посещают спортивные секции и кружки. Более тысячи детей получили бесплатные путевки в лагеря Приморья. Действуют также ежемесячные выплаты. Но самая важная, основная работа еще не началась, она еще впереди, когда ребята вернутся с фронта», — обозначила председатель правительства Приморья.