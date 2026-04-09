Поддержка участников СВО в Приморье будет расширяться

Сейчас важно отладить механизм ее предоставления, сделать систему поддержки как можно эффективнее. Этот тезис озвучила глава правительства Приморского края Вера Щербина на встрече с председателями местных дум.
«С первых дней специальной военной операции Правительство Приморья уделяет особое внимание защитникам нашей Родины. В крае введено более 35 мер поддержки участников СВО и их близких. Особое внимание уделяется семьям погибших и инвалидам первой группы: наш край стал одним из первых регионов, который обеспечивает жильем детей таких героев — уже 378 детей получили квартиры. В этом году квартирами планируется обеспечить 445 детей. Дети участников СВО приоритетно принимаются в детские сады и посещают их бесплатно. Для школьников организованы группы продленного дня, организовано бесплатное питание в школах и средних профессиональных учебных заведениях. Кроме того, ребята бесплатно посещают спортивные секции и кружки. Более тысячи детей получили бесплатные путевки в лагеря Приморья. Действуют также ежемесячные выплаты. Но самая важная, основная работа еще не началась, она еще впереди, когда ребята вернутся с фронта», — обозначила председатель правительства Приморья.
Вера Щербина напомнила, что в крае предусмотрены отдельные меры поддержки для награжденных знаком особого отличия «Герой Приморья». Большое значение для бывших бойцов имеют программы трудоустройства, благодаря которым на работу устроены почти 500 человек в крае. Вера Щербина особо подчеркнула, что созданная система комплексного сопровождения участников СВО и их близких осуществляется индивидуально и обеспечивается по запросам семьи.