СМИ: Трамп напугал союзников своим поведением

Spiegel: безумное поведение Трампа усилило сомнения в адекватности США.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Безумное поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения среди союзников Вашингтона в адекватности американского правительства, пишет немецкий журнал Spiegel.

«Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире — особенно среди союзников в Персидском заливе и в Европе — в здравомыслии правительства США», — говорится в материале.

Как пишет издание, если еще утром Трамп в резкой форме требовал от Ирана исполнения своего ультиматума, то уже вечером спешил трубить о «победе», по сути отступив от всех своих требований.

«А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод — TACO (“Трамп всегда пасует”), как его называют критики?», — иронично отмечает автор.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану. Движение «Хезболлах» в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал «недопониманием» споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше