Трамп после встречи с Рютте напомнил о разногласиях с НАТО по Гренландии

Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте закончилась. Американский лидер тут же напомнил: он не забыл о Гренландии.

Источник: Life.ru

«НАТО не пришла на помощь, когда она была нам нужна, и она не придёт на помощь, если мы опять будем в ней нуждаться. Не забывайте о Гренландии — этом большом, плохо управляемом куске льда», — написал хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, резкие разногласия в альянсе начались именно с Гренландии. Он заявил об этом ещё 6 апреля. И теперь, после личной беседы с Рютте, вернулся к теме.

Гренландия — автономная территория Дании, члена НАТО. Трамп уже не раз предлагал её купить. Однако в Копенгагене отказываются от такого поворота событий.

Сам генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом признал: некоторые страны альянса действительно провалили проверку со стороны США. Он согласился с критикой американского лидера, при этом отметив, что большинство европейских стран выполнили свои обязательства.

