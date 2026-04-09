Власти США пытаются доказать законность иска к Калифорнии из-за цен на яйца

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает попытки доказать обоснованность своего иска против властей Калифорнии в споре о ценах на яйца, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные документы.
Ранее, 23 февраля, дело рассматривалось в суде Центрального округа Калифорнии. Судья Марк Скарси позднее постановил отклонить иск как необоснованный, предоставив федеральному правительству возможность исправить документ.
«Суд отклоняет жалобу в связи с отсутствием оснований. Истец может подать дополненную жалобу в течение 14 дней… Несвоевременная подача исправленной жалобы… приведет к отклонению дела», — говорится в заключении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, исправленная версия с необходимыми пояснениями была подана 1 апреля, а спустя два дня суд официально принял ее к рассмотрению, выяснило агентство.
Суть претензий заключается в том, что калифорнийские законы, в том числе запрещающие содержание кур в клетках, ведут к росту издержек и цен на яйца. Истцы подчеркивают, что стандарты для продукции уже регулируются федеральным законом, и Калифорния не имеет права диктовать свои, более жесткие требования.
Проблема стоимости яиц остается одной из ключевых в повестке Дональда Трампа. Еще в начале президентского срока он критиковал политику своего предшественника Джо Байдена, заявляя, что при нем цены на яйца выросли вчетверо. Сейчас президент утверждает, что ситуацию удалось стабилизировать, продукция стала доступнее и вернулась на прилавки всех магазинов страны.