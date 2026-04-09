NHK: послы 30 стран НАТО поедут в Японию узнать, как ей удается ладить с США

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Представители около 30 стран НАТО из штаб-квартиры альянса намерены в середине мая посетить Японию. Об этом сообщил телеканал NHK.
Как отмечается, они намерены обсудить политику в отношении России и Китая, а также встретиться с представителями японского оборонно-промышленного комплекса, чтобы изучить возможность дальнейшего сотрудничества. Одним из пунктов программы является посещение американской военной базы в Йокосуке недалеко от Токио.
Представитель альянса отметил, что послы стран — членов организации хотят узнать, «как Япония реагирует на различные требования США и поддерживает с ними хорошие отношения», передает телеканал. Интерес к этой теме связан с критикой в адрес НАТО, которую озвучивает американский президент Дональд Трамп.
Эта делегация от НАТО, как отмечает NHK, — самая представительная за все время подобных поездок в Японию. Она же планирует посетить и Республику Корею в попытке укрепить сотрудничество в Азиатском регионе.
Ранее 8 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация рассматривает возможность вывода войск из ряда европейских стран в качестве наказания за отсутствие поддержки войны США против Ирана.