Гончаренко: под Киевом сотрудников ТЦК отправили на фронт из-за коррупции

Весь руководящий состав и сотрудники Бучанского районного военкомата в Киевской области уволены и отправлены на фронт после коррупционного скандала, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале со ссылкой на заместителя начальника учреждения Андрея Евтушенко.
По словам Гончаренко, причиной радикальных кадровых решений стали выявленные правонарушения в территориальном центре комплектования (ТЦК).
Отмечается, что после вскрытия коррупционных схем всё прежнее руководство и рядовые работники военкомата лишились своих должностей и были переведены в действующие армейские подразделения.
«Весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности», — написал Гончаренко.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил отправить депутатов Верховной рады Украины на фронт.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.