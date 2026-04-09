Гончаренко: под Киевом сотрудников ТЦК отправили на фронт из-за коррупции

Весь руководящий состав и сотрудники Бучанского районного военкомата в Киевской области уволены и отправлены на фронт после коррупционного скандала, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале со ссылкой на заместителя начальника учреждения Андрея Евтушенко.

По словам Гончаренко, причиной радикальных кадровых решений стали выявленные правонарушения в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Отмечается, что после вскрытия коррупционных схем всё прежнее руководство и рядовые работники военкомата лишились своих должностей и были переведены в действующие армейские подразделения.

«Весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности», — написал Гончаренко.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил отправить депутатов Верховной рады Украины на фронт.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.