Россияне не жалуются на безопасность курортов, заявили в Турции

АНТАЛЬЯ, 9 апр — РИА Новости. Россияне не обращались в турагентства по вопросам безопасности на курортах Турции, заявил РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
«Мы не фиксируем обращений со стороны российских туристов или туроператоров по вопросам безопасности. Курорты Турции, включая Анталью, остаются стабильными, а меры безопасности обеспечиваются на высоком уровне», — сообщил собеседник агентства.
События на Ближнем Востоке не отпугнули российских туристов от Турции, поскольку страна не вовлечена в конфликт, заявил ранее РИА Новости представитель отрасли, турагент Мустафа Беюксютюн.
Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турецкого туристического сектора, все услуги продолжают оказываться, заявили ранее РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB).