Лебедев: сотрудничество СНГ и Армении не планируется сокращать

Ереван не уведомлял о желании выйти из Содружества независимых государств или сократить участие в его работе, сообщил генеральный секретарь организации.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Армения не уведомляла СНГ о желании выйти из организации, заморозить или сократить участие в ее работе. Об этом сообщил газете «Известия» генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Нет, не планируется [сокращение сотрудничества Армении и СНГ]. По многим направлениям [Ереван заинтересован в контактах с СНГ]: в экономической сфере, конечно же, в политической, в гуманитарной. В военно-политической сфере с ОДКБ у них некоторые есть сомнения и осложнения. В остальном, что касается СНГ, то тут вопросов нет», — сказал он.

Ранее Лебедев заявлял ТАСС, что не видит никаких признаков возможного выхода Армении из СНГ. Он отмечал, что республика продолжает участвовать в заседаниях организации.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона.
