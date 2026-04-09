Лебедев: сотрудничество СНГ и Армении не планируется сокращать

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Армения не уведомляла СНГ о желании выйти из организации, заморозить или сократить участие в ее работе. Об этом сообщил газете «Известия» генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«Нет, не планируется [сокращение сотрудничества Армении и СНГ]. По многим направлениям [Ереван заинтересован в контактах с СНГ]: в экономической сфере, конечно же, в политической, в гуманитарной. В военно-политической сфере с ОДКБ у них некоторые есть сомнения и осложнения. В остальном, что касается СНГ, то тут вопросов нет», — сказал он.
Ранее Лебедев заявлял ТАСС, что не видит никаких признаков возможного выхода Армении из СНГ. Он отмечал, что республика продолжает участвовать в заседаниях организации.