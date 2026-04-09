Экс-чиновник Минобороны Васенин осуждён на шесть лет за взятки

Тверской суд Москвы признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 290 УК России о получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что фигурант незаконно обогатился на сумму около 19 млн рублей при осуществлении контроля за контрактом с компанией «Транслом», где он ранее работал гендиректором.