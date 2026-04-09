Опрос: 56% россиян хотели бы, чтобы День космонавтики стал выходным

Каждый второй россиянин хотел бы, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и нерабочим днём. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.

При этом противников заметно меньше — 24%, а каждый пятый затруднился с ответом, подчёркивается в исследовании.

Отмечается, что женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин (58% против 53% соответственно), а молодёжь — чаще тех, кто старше: среди респондентов до 35 лет — 64%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — 43%.

«Шесть из десяти россиян со средним профессиональным образованием также одобряют идею сделать 12 апреля праздничным днём, а среди обладателей высшего образования сторонников — 53%», — рассказали специалисты.

Аналитики подчеркнули, что приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости.

В то же время противники считают, что лишний выходной обернётся прямыми экономическими потерями, заключили в сервисе.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее россиян предупредили об активности мошенников накануне Дня космонавтики.