Аналитик дал прогноз цен на нефть после завершения конфликта США и Ирана

РИА Новости: цена нефти Brent опустится после завершения конфликта США и Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке завершит эпоху высоких цен на нефть, к следующему году средние котировки Brent опустятся до 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

«Если война в Ираке 2003 года открыла собой эпоху высоких нефтяных цен, то иранский конфликт эту эпоху закончит», — полагает он.

По словам Родионова, наступает очень благоприятное время для стран-импортеров нефти. В то же время экспортеров ждет конкуренция.

«То есть либо вторая половина 2026 года, либо 2027 год средние цены будут ниже 60 долларов за баррель», — прогнозирует эксперт.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже сообщил об открытии Ормузского пролива. После объявления о перемирии цены на нефть резко пошли вниз. Стоимость марки Brent в среду днем падала ниже 91 доллара за баррель, хотя еще во вторник превышала 100 долларов.

По словам Родионова, после завершения конфликта будут смыкаться два тренда: торможение прироста спроса из-за электромобильной революции и рост предложения как со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, так и членов альянса. Это и приведет к снижению котировок.

