Аналитик дал прогноз цен на нефть после завершения конфликта США и Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже сообщил об открытии Ормузского пролива. После объявления о перемирии цены на нефть резко пошли вниз. Стоимость марки Brent в среду днем падала ниже 91 доллара за баррель, хотя еще во вторник превышала 100 долларов.