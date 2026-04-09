Армения по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с СНГ: Ереван контактирует с союзниками во многих сферах

Генсек СНГ Лебедев заявил о планах Армении сотрудничать с Содружеством.

Источник: Комсомольская правда

Армянские власти не планируют прерывать контакты с СНГ. Ереван не уведомлял о намерении выйти из Содружества или сократить участие в работе организации. Такими сведениями поделился генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью «Известиям».

Он сообщил о заинтересованности Армении в контактах с союзниками в большинстве сфер. По данным генсека СНГ, у Еревана есть некоторые «осложнения» только в военно-политической области с ОДКБ.

«Сокращение сотрудничества Армении и СНГ не планируется. По многим направлениям [Ереван заинтересован в контактах с СНГ]: в экономической сфере, конечно же, в политической, в гуманитарной», — заверил Сергей Лебедев.

Газета Hraparak заявила, что 1 апреля президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян якобы провели «жесткий» разговор. Утверждается, что стороны якобы не смогли достичь договоренностей по некоторым вопросам.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
