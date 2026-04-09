Центр Хруничева: ракета для запуска первого модуля РОС готова

Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска первого Научно-энергетического модуля Российской орбитальной станции, полностью готова, сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска первого Научно-энергетического модуля Российской орбитальной станции, полностью готова, сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

Об этом руководитель предприятия рассказал в интервью журналистам РИА Новости.

Точную дату старта миссии позднее определит Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая выступает головной организацией по созданию новой станции.

Денискин уточнил, что ракета изготовлена по проверенной базовой документации, аналогичной той, что применялась для пуска модуля «Наука». В настоящее время специалисты уже успешно завершили все требуемые технические проверки оборудования.

«Все необходимые проверки ракеты проведены, в настоящее время она находится в режиме хранения», — уточнил гендиректор.

12 февраля в «Роскосмосе» заявили, что ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» № 5 стартовала с Байконура.