В «Хезболлах» предупредили о продолжении атак в ответ на действия Израиля

Организация сообщила, что нанесла ракетный удар по северным районам еврейского государства.

БЕЙРУТ, 9 апреля. /ТАСС/. Ливанская шиитская организация «Хезболлах» заявила о ракетной атаке на северные районы Израиля. Об этом говорится в коммюнике, размещенном в ее Telegram-канале.

«В ответ на нарушение врагом соглашения о прекращении огня бойцы исламского сопротивления в 02:30 четверга (время совпадает с московским — прим. ТАСС), 9 апреля 2026 года, нанесли ракетный удар по еврейскому поселению (кибуцу — прим. ТАСС) Менара, — указывается в тексте. — Такая реакция продолжится до тех пор, пока не прекратится израильско-американская агрессия против нашей страны и нашего народа».

Ранее израильский новостной портал Ynet сообщил об успешном перехвате ракеты, выпущенной из Ливана в направлении северной части еврейского государства.

