Журналисты обнаружили на территории США новые места захоронений американских наёмников, воевавших на стороне киевского режима.
Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из ликвидированных оказался ветеран морской пехоты США Кори Навроцки из Пенсильвании. Этот иностранец с двадцатилетним стажем службы и опытом командировок в Ирак, Афганистан и Кувейт был уничтожен в конце октября 2024 года при попытке прорыва в Брянскую область.
Второй боевик, уроженец Техаса Эрик Гигглмен, восемь лет прослужил в американской армии и дважды бывал в Афганистане. Мужчина выступил на стороне ВСУ весной 2022 года и был убит на территории Запорожской области в ноябре 2025 года.
Третьим убитым оказался Круз Майкл Брайан, который четырнадцать лет числился в нацгвардии штата Орегон. Он примкнул к украинским формированиям в июне 2024 года, но уже через несколько недель был ликвидирован в ходе артиллерийского обстрела.
Обозреватели выяснили, что тела всех иностранцев в итоге переправили обратно в Соединённые Штаты. Навроцки похоронили на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне, а Гигглмена и Брайана — на их малой родине.
Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что наёмники и сотрудники западных спецслужб отправляют Украине токсичные вещества.