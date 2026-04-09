Рютте ушел от вопроса о возможности «наказания» США других стран НАТО

Рютте не дал прямого ответа на вопрос о том, что США, вероятно, могут «наказать» отдельные страны Североатлантического альянса за недостаточную помощь в операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных мерах со стороны США в отношении стран альянса, которые, как предполагается, не оказали достаточной поддержки американской операции против Ирана.

Ранее появлялась информация о том, что Дональд Трамп рассматривает вариант сокращения военного присутствия США в ряде европейских государств. Такие шаги могут быть связаны с недовольством Вашингтона позицией союзников по текущему конфликту.

Рютте отметил, что обсуждал эту тему с американским лидером и знаком с его взглядами на последние события. При этом он не стал уточнять возможные последствия или подтверждать вероятность подобных решений, ограничившись общими формулировками.

Ранее Рютте заявил, что некоторые страны НАТО провалили тест Соединённых Штатов, когда отказались помочь США в конфликте с иранской стороной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше