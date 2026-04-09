Рютте ушел от вопроса о возможности «наказания» США других стран НАТО

Ранее появлялась информация о том, что Дональд Трамп рассматривает вариант сокращения военного присутствия США в ряде европейских государств. Такие шаги могут быть связаны с недовольством Вашингтона позицией союзников по текущему конфликту.
Рютте отметил, что обсуждал эту тему с американским лидером и знаком с его взглядами на последние события. При этом он не стал уточнять возможные последствия или подтверждать вероятность подобных решений, ограничившись общими формулировками.
Ранее Рютте заявил, что некоторые страны НАТО провалили тест Соединённых Штатов, когда отказались помочь США в конфликте с иранской стороной.