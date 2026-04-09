Россиянам раскрыли, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней

12 апреля празднуется православная Пасха. К ней традиционно пекут или покупают куличи. Однако сделать их не сухими и сохранить мягкими в течение нескольких дней бывает непросто.
Как рассказала RT главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова, текстура готового кулича во многом зависит от ингредиентов.
«Желательно использовать продукт высшего сорта с высоким содержанием белка, от 11%. Чем больше его в муке, тем выше содержание клейковины. Она работает, как губка: впитывает влагу при замесе. В результате тесто получается эластичным, а мякиш готовой выпечки — более влажным», — пояснила эксперт.
Отмечается, что муку при приготовлении теста обязательно нужно просеивать.
«Так она насытится кислородом. В результате тяжёлое сдобное тесто будет более воздушным и пористым», — добавила специалист.
По словам технолога, не нужно пытаться изменить пропорции жиров при приготовлении сдобного теста.
Эксперт объяснила, что достаточное количество сливочного и растительного масел, маргарина и желтков в выпечке помогают замедлить процесс черствения.
Жиры при замешивании теста обволакивают частицы муки и образовывают плёнку, которая замедляет процесс испарения жидкости из изделия, добавила собеседница RT.
«Чтобы продлить свежесть кулича стоит использовать продукты, которые выступают в роли натуральных консервантов. Например, можно попробовать заменить часть сахара мёдом или патокой. Эти продукты гигроскопичны, то есть обладают способностью хорошо удерживать влагу. Похожий эффект дадут и цукаты, если перед добавлением в тесто замочить их в алкоголе или сахарном сиропе. Они впитают жидкость и потом будут постепенно отдавать её изделию», — отметила специалист.
Обратить внимание при приготовлении куличей стоит не только на состав и замес, но и на режим выпекания, посоветовала она.
Отмечается, что печь их следует при температуре 170—180 °C в режиме «верх-низ» без конвекции.
«Небольшим изделиям весом до 500 г хватит 20—30 минут в духовке. Более крупным, весом до 1 кг, понадобится примерно один час, чтобы полностью пропечься. Чтобы кулич не получился сухим, важно его не передержать в духовке. Критичными могут оказаться даже лишние пять — десять минут в духовке», — предостерегла Гладкова.
Чтобы кулич долго хранился, важно соблюдать температурный режим и поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха, рассказала она.
«Идеальные условия для готовой выпечки — это температура от +18 до +20 °С и влажность около 70—75%. Именно в таких условиях она остаётся свежей в гипермаркетах в течение нескольких суток. В более жарких помещениях изделие будет быстрее черстветь, а в более влажных — может заплесневеть», — разъяснила Гладкова.
Эксперт уточнила, что лучше всего хранить кулич под пищевой плёнкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре.
«В этом случае он останется свежим и мягким в течение двух-трёх дней. Хранение в холодильнике удлинит свежесть готового изделия до семи дней. Однако стоит уделить внимание таре, чтобы кулич не впитал посторонние запахи. Если всё-таки ошибки при хранении были допущены и изделие зачерствело, его можно реанимировать. Чтобы вернуть мягкость куличу, нужно сбрызнуть его водой и поместить в разогретую до 100 духовку на пять-семь минут», — заключила технолог.
