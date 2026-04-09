Spiegel: поведение Трампа вызвало сомнения у партнёров США

Безумное поведение президента США Дональда Трампа заставило международных партнёров всерьёз усомниться в адекватности американского руководства, сообщает немецкий журнал Spiegel.
Текст статьи приводит РИА Новости.
Так следует из публикации, наибольшие опасения относительно здравомыслия Вашингтона возникли у союзников в Европе и странах Персидского залива. Причиной стала резкая смена публичной риторики главы государства по ситуации с Ираном.
Обозреватели напомнили, что изначально американский лидер выдвинул Тегерану жёсткий ультиматум. Однако уже вечером политик внезапно отказался от собственных условий и поспешил объявить о своей безоговорочной победе.
«А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод?» — отмечается в статье.
