Spiegel: поведение Трампа вызвало сомнения у партнёров США

Безумное поведение президента США Дональда Трампа заставило международных партнёров всерьёз усомниться в адекватности американского руководства, сообщает немецкий журнал Spiegel.

Безумное поведение президента США Дональда Трампа заставило международных партнёров всерьёз усомниться в адекватности американского руководства, сообщает немецкий журнал Spiegel.

Текст статьи приводит РИА Новости.

Так следует из публикации, наибольшие опасения относительно здравомыслия Вашингтона возникли у союзников в Европе и странах Персидского залива. Причиной стала резкая смена публичной риторики главы государства по ситуации с Ираном.

Обозреватели напомнили, что изначально американский лидер выдвинул Тегерану жёсткий ультиматум. Однако уже вечером политик внезапно отказался от собственных условий и поспешил объявить о своей безоговорочной победе.

«А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод?» — отмечается в статье.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте может заявить об отказе защищать страны альянса.

