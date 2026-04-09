Сафонов: пенсии свыше 500 тысяч рублей в России получают космонавты

Выплаты, превышающие 500 тыс. рублей, в России получают исключительно космонавты и лётчики-испытатели, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Об этом эксперт рассказал журналистам РИА Новости.
Размер итогового начисления напрямую зависит от оклада и составляет от 55% до 85%.
Доход лётчиков формируется исходя из налёта часов и звания, а заработок космонавтов — от проведённого на орбите времени и количества полётов.
Профессор пояснил, что максимальные суммы традиционно получают испытатели военной техники и инструкторы.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, какие факторы определяют размер пенсии в 2026 году.