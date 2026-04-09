КНДР испытала боеголовку и электромагнитное оружие

Северная Корея провела серию важных военных испытаний. Три дня подряд — 6, 7 и 8 апреля. В центре внимания — боеголовка тактической баллистической ракеты и система электромагнитного оружия.

Источник: Life.ru

Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытания проводили Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР. Речь идёт о ракете класса «земля-земля» типа «Хвасонпхо-11а». Её кассетная боеголовка, по данным Пхеньяна, способна «сверхмощной плотностью уничтожить мишень» на площади от 6,5 до 7 гектаров.

Но ракетами дело не ограничилось. В тестовую программу также вошли испытание системы электромагнитного оружия, испытания имитационных бомб из углеродного волокна и испытания мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия.

Ранее Life.ru писал, что КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря. Пуски произошли из района города Вонсан утром 8 апреля. Это уже четвёртый ракетный пуск Пхеньяна с начала года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

