КНДР испытала боеголовку и электромагнитное оружие

Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытания проводили Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР. Речь идёт о ракете класса «земля-земля» типа «Хвасонпхо-11а». Её кассетная боеголовка, по данным Пхеньяна, способна «сверхмощной плотностью уничтожить мишень» на площади от 6,5 до 7 гектаров.
Но ракетами дело не ограничилось. В тестовую программу также вошли испытание системы электромагнитного оружия, испытания имитационных бомб из углеродного волокна и испытания мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия.
Ранее Life.ru писал, что КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря. Пуски произошли из района города Вонсан утром 8 апреля. Это уже четвёртый ракетный пуск Пхеньяна с начала года.
