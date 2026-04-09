Иран обязал проходящие через Ормуз суда следовать другими маршрутами

Военно-морские силы Ирана рекомендовали всем судам, проходящим через Ормузский пролив, использовать альтернативные маршруты.

Источник: Аргументы и факты

Военно-морские силы Ирана рекомендовали всем судам, проходящим через Ормузский пролив, использовать специальные альтернативные маршруты. Такое решение связано с текущей напряжённой обстановкой в регионе и риском появления морских мин.

В заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции отмечается, что изменение схемы движения необходимо для повышения безопасности судоходства и предотвращения возможных инцидентов. Судовладельцам предлагается заранее координировать свои действия с иранскими военными при прохождении пролива.

Предусмотрены два альтернативных пути, которые проходят через район острова Ларак и позволяют снизить угрозу столкновения с потенциальными минами. Эти меры будут действовать до дальнейших указаний и направлены на обеспечение безопасного транзита через стратегически важный морской участок.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил движение судов по Ормузскому проливу после атак Израиля на Ливан.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше