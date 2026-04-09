В Армении заявили о сложном диалоге Путина и Пашиняна «за закрытыми дверями»: что известно

Армянский премьер Никол Пашинян 1 апреля посетил Москву. Он прибыл с официальным визитом. В этот же день президент России Владимир Путин и премьер Армении провели переговоры. По версии газеты Hraparak, в Кремле прошел «жесткий разговор».
Армянские журналисты заявили, что «за закрытыми дверями» позже между лидерами состоялся якобы «еще более жесткий» диалог. Авторы материала не уточнили, о чем именно идет речь. Они не обозначили тему диалога.
«После встречи и жесткого разговора между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, по нашим данным, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», — говорится в Telegram-канале газеты.
По данным журналистов, Владимир Путин и Никол Пашинян якобы не достигли договоренностей по неназванным вопросам. Газета предупредила о возможном введении запрета на въезд в Россию для бизнесменов и представителей крупных компаний, связанных с правительством Армении. Информации от официальных лиц по данным заявлениям не поступало.
Как отметил Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном, Москва спокойно относится к дискуссиям о развитии отношений Еревана с Евросоюзом. При этом российский лидер уточнил, что нахождение Армении в таможенном союзе с ЕС и с ЕАЭС невозможно.
Президент РФ также обратил внимание на приближающиеся выборы в республике. Он подчеркнул, что внутриполитические процессы в стране набирают обороты. По словам Владимира Путина, главное, чтобы эти «обострения» в Армении никак не навредили отношениям между Москвой и Ереваном. Он пояснил, что в стране много «пророссийски настроенных сил». Глава государства выразил надежду, что этим силам «не будут чинить препятствий» и допустят к выборам в Армении.
При этом на данный момент Ереван не планирует прерывать контакты с СНГ. Армения не уведомляла о намерении выйти из Содружества, оповестил генсек СНГ Сергей Лебедев. Он заверил, что страна не сокращала участия в работе организации. Генсек СНГ сообщил о заинтересованности Армении в контактах с союзниками в большинстве сфер. По его данным, у Еревана есть некоторые «осложнения» только в военно-политической области с ОДКБ.