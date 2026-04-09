В Армении заявили о сложном диалоге Путина и Пашиняна «за закрытыми дверями»: что известно

Президент РФ также обратил внимание на приближающиеся выборы в республике. Он подчеркнул, что внутриполитические процессы в стране набирают обороты. По словам Владимира Путина, главное, чтобы эти «обострения» в Армении никак не навредили отношениям между Москвой и Ереваном. Он пояснил, что в стране много «пророссийски настроенных сил». Глава государства выразил надежду, что этим силам «не будут чинить препятствий» и допустят к выборам в Армении.