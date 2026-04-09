Роскачество определило лучшие российские органические вина

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования российских органических вин определило лучшие образцы, в этом году в рейтинг вошло 39 образцов от российских производителей, при этом органические вина стабильно демонстрируют высокое качество, рассказали РИА Новости в организации.
«Эксперты “Винного гида России” подвели итоги третьего ежегодного исследования органических вин. В 2026 году в рейтинг вошло 39 образцов от российских производителей — вдвое больше, чем в первый год исследования… Органические вина стабильно демонстрируют высокое качество. За три года не выявлено ни одного образца, не соответствующего базовым критериям, а 85−90% ежегодно преодолевают планку повышенного стандарта “Винного гида России”, — говорится в сообщении.
По итогам исследования, лучшими органическими красными винами были признаны: «Каберне Совиньон Резерв» 2022 года от винодельни «Бельбек» с рейтингом Роскачества 4,43 балла из 5, а также «Шпетбургундер Темпельхоф» 2023 года от «Темпельхоф» и «Пти Вердо» 2023 года от винодельни «Вилла ди Альма» — 4,4 и 4,34 соответственно.
Лучшими органическими белыми винами стали: «Рислинг Резерв» 2024 года от винодельни «Бельбек» — 4,37 балла, «Пьюрити Ин Шенен Блан» 2024 года от AYA — 4,29, «Шардоне» 2023 года от «Николаев и сыновья» — 4,27 балла.
Лучшими органическими розовыми сухими винами выбраны: «Люблю. Сира Мерло» 2023 года от «Бюрнье» — 4,28 балла из 5 по рейтингу Роскачества, «Фламинго Мальбек» 2024 года от «Николаев и сыновья» — 4,24 балла и «Розе» 2023 года от «Мангуп» — 4,03.
Среди органических игристых вин победителями стали вина от «Вилла ди Альма»: «Кокур» 2024 года — 4,35 балла, «Каберне Совиньон» 2024 года — 4,21 и «Эн Баррик» 2023 года — 4,16.
Помимо этого Роскачество определило лучшее оранжевое органическое вино. Им стало «Оранж Мускат» от винодельни «Бельбек» — 4,10 балла.
Эксперты организации отметили, что себестоимость органических вин выше из-за ручного труда и более низкой урожайности. Тем не менее качественное органическое вино можно найти по цене до 1 тысячи рублей.
По данным Роскачества, в прошлом году в России произвели свыше 250 тысяч бутылок органического вина, при этом в ближайшее время объем выпуска может удвоиться.
В организации напомнили, что отличия органических вин заключаются в отсутствии на винограднике пестицидов, минеральных удобрений и агрохимикатов, а в самом вине — строгое ограничение консервантов, содержание диоксида серы вдвое ниже, чем для обычных тихих вин. На этикетке обязательный знак единого образца — белый лист на салатовом фоне.