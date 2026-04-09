Карлсон усомнился в победе США над Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 9 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон усомнился, что США одержали победу над Ираном.
«Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — сказал он, видео опубликовано на страничке журналиста в X.
Карлсон привел доводы: «смена режима» не сработала в Иране: «и это не победа, это поражение».
«Американские военные базы в регионе были разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены; часть американских военных была выведена, отступила. Это нехорошо. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости.. это поражение», — продолжил журналист.
Он также отметил, что конфликт в Иране стоил американцам сотен миллиардов долларов — денег налогоплательщиков, и это также «большое поражение».
«Цены на сырьевые товары выросли, не так значительно, как могли бы, если бы это продолжалось, но они выросли сильно. Это поражение», — добавил Карлсон.
Журналист также вспомнил про убитых при операции в Иране военных США.
«Американцы погибли. Америка стала беднее. Америка стала слабее», — констатировал он.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.