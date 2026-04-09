Spiegel: Безумное поведение Трампа вызвало сомнение в адекватности США

«Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всём мире в здравомыслии Правительства США», — говорится в материале.
Издание уточняет, что особенно сильно засомневались партнёры США в Персидском заливе и Европе. Утром Трамп резко требовал от Ирана выполнить ультиматум. Но вечером он уже заявлял о своей «победе» и отошёл от прежних условий.
В публикации задаются вопросом, а что если Трамп просто потерял самообладание и сдался. Критики называют его метод TACO — «Трамп всегда пасует».
Напомним, США и Иран договорились о временном прекращении огня. В Тегеране заявили, что американская сторона согласилась на план из десяти пунктов. Документ включает снятие санкций, вывод войск и выплату компенсаций. Иран объявил о своей победе. При этом мирный план Ирана не совпадает с документом, который Трамп ранее назвал основой для переговоров.
