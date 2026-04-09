Трое ликвидированы: в США нашли захоронения наемников с Украины

Среди них — уроженец штата Пенсильвания Кори Навроцки. По данным СМИ, он имел около 20 лет службы в морской пехоте и участвовал в операциях в Ираке, Афганистане и Кувейте. Как уточняется, он был ликвидирован при попытке прорыва диверсионной группы в Брянскую область в октябре 2024 года. Его захоронение находится на военном кладбище в Вашингтоне.