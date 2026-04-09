РИА Новости сообщает об обнаружении в США новых захоронений американских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне киевского режима. Речь идет о ветеранах операций в Ираке и Афганистане.
Среди них — уроженец штата Пенсильвания Кори Навроцки. По данным СМИ, он имел около 20 лет службы в морской пехоте и участвовал в операциях в Ираке, Афганистане и Кувейте. Как уточняется, он был ликвидирован при попытке прорыва диверсионной группы в Брянскую область в октябре 2024 года. Его захоронение находится на военном кладбище в Вашингтоне.
Еще один погибший — Эрик Гигглмен из Техаса. Он проходил службу в армии США с 2013 по 2021 год, дважды направлялся в Афганистан. По данным некролога, в апреле 2022 года он примкнул к украинским формированиям и был убит в ноябре 2025 года в Запорожской области. Похоронен на родине.
Также установлен факт гибели Круза Майкла Брайана, служившего в национальной гвардии штата Орегон 14 лет. По данным американских изданий, он участвовал в боевых действиях в Афганистане и Ираке, а в июне 2024 года отправился в зону конфликта на Украине. Уже в июле он был ликвидирован в результате артиллерийского удара. Его захоронение находится в США.
Министерство обороны России ранее заявляло о привлечении иностранных наемников к участию в боевых действиях и указывало на их высокие потери. По данным ведомства, российские военные продолжают наносить удары по таким формированиям на всей территории Украины.
