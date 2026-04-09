Актриса Троянова* оспаривает иноагентский штраф

Суд в Москве в октябре 2025 года оштрафовал артистку на 50 тысяч рублей. В суде было установлено, что Троянова* не представила отчетность о себе в Минюст РФ в установленный законом срок. Как следует из материалов, Троянова* подала жалобу на постановление о назначении административного наказания, ее рассмотрение назначено на 23 апреля.