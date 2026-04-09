Эксперт Чжу: США проиграли в противостоянии с Ираном

Директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо выразил мнение, что на текущем этапе противостояния между США и Ираном в менее выгодном положении оказался Вашингтон. По его оценке, позиции Тегерана после конфликта стали более жёсткими по сравнению с довоенным периодом.