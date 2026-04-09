Эксперт Чжу: США проиграли в противостоянии с Ираном

Директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо выразил мнение, что на текущем этапе противостояния между США и Ираном в менее выгодном положении оказался Вашингтон. По его оценке, позиции Тегерана после конфликта стали более жёсткими по сравнению с довоенным периодом.
Эксперт отметил, что ключевая цель США — изменение политической системы в Иране — не была достигнута, и от неё фактически отказались. При этом Иран сохранил контроль над стратегически важным Ормузским проливом, что укрепило его позиции в регионе.
По словам Чжу Юнбяо, американская сторона недооценила потенциал Ирана и оказалась не готова к затяжному противостоянию. Дополнительным фактором стали значительные затраты на противовоздушную оборону, поскольку дорогостоящие системы использовались для перехвата более дешёвых беспилотников и ракет, что, по мнению аналитика, также повлияло на общий результат.
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут соблюдать условия перемирия с иранской стороной при отсутствии прохода судов через Ормузский пролив.