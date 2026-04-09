Удар по порту в одесском Измаиле: повреждены корабли с грузом для ВСУ

Российские беспилотники «Герань» нанесли удар по портовой инфраструктуре в городе Измаил Одесской области, сообщает информация, опубликованная в украинских соцсетях. Целью атаки стали суда, находившиеся у причала.

На распространенных кадрах зафиксирован момент пикирования дрона на сухогруз. Попытки отразить атаку стрелковым оружием результата не дали: после удара произошел взрыв, начался пожар на борту.

По имеющимся данным, в момент атаки в порту находились два судна, прибывшие из Европы с грузом для украинских формирований. Одно из них уже находилось на разгрузке: часть техники была выгружена на причал, но оставалась в пределах порта.

Второй сухогруз ожидал своей очереди у причальных сооружений. Он, как сообщается, перевозил беспилотные аппараты иностранного производства.

В результате удара повреждения получили оба судна. Также сообщается о поражении объекта пограничной службы на территории порта. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

