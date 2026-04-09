Росавиация: аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу

Аэропорты Краснодара и Геленджика полностью сняли ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщает Росавиация.
Аэропорты Пашковский и Геленджик возвращаются к штатному режиму работы.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — подчёркивается в сообщении.
Специалисты агентства пояснили, что временные запреты на использование воздушного пространства вводились исключительно ради обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы были официально отменены.