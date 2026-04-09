«Россия — это будущее для цивилизованного мира», — приводит слова Эррола Маска РИА «Новости».
Он пояснил, что к такому выводу пришёл после визита в Москву. Предприниматель считает российскую столицу самым цивилизованным городом из всех, что видел за последние 10 лет.
Эррол Маск также рассказал о посещении Большого театра, который ему очень понравился. Кроме того бизнесмен обратил внимание на иммиграционные правила в России. По его словам, в Нью-Йорке они слишком либеральные, что создаёт угрозу для города.
Ранее Эррол Маск высказывался о конфликте на Украине. Он заявил, что поддерживает Россию. Кроме того, предприниматель утверждал — Киев переводил выплаты 46-му президенту США Джо Байдену и его сыну.
