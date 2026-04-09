Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эррол Маск назвал Россию будущим для цивилизованного мира

Отец Илона Маска предприниматель Эррол Маск высоко оценил Россию. Он назвал страну будущим для цивилизованного мира. Бизнесмен поделился впечатлениями от поездки в Москву, где его поразила «искрящаяся чистота» улиц.

Источник: Life.ru

«Россия — это будущее для цивилизованного мира», — приводит слова Эррола Маска РИА «Новости».

Он пояснил, что к такому выводу пришёл после визита в Москву. Предприниматель считает российскую столицу самым цивилизованным городом из всех, что видел за последние 10 лет.

Эррол Маск также рассказал о посещении Большого театра, который ему очень понравился. Кроме того бизнесмен обратил внимание на иммиграционные правила в России. По его словам, в Нью-Йорке они слишком либеральные, что создаёт угрозу для города.

Ранее Эррол Маск высказывался о конфликте на Украине. Он заявил, что поддерживает Россию. Кроме того, предприниматель утверждал — Киев переводил выплаты 46-му президенту США Джо Байдену и его сыну.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

