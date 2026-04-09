Сбор за проход: Греция выступила против платы в Ормузском проливе

Введение платы за проход судов через Ормузский пролив создаст угрозу свободе судоходства и вряд ли получит поддержку на международном уровне, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на его интервью телеканалу CNN.
Глава кабинета подчеркнул, что вопрос напрямую затрагивает интересы Греции как одного из крупнейших участников мирового судоходства. По его словам, принцип свободного прохода в проливе должен сохраняться, как это было ранее.
Он отметил, что введение сборов станет опасным прецедентом для всей глобальной морской торговли. По оценке премьера, международное сообщество не согласится с практикой взимания платы за транзит через стратегический маршрут.
Мицотакис допустил, что ситуация приведет к интенсивным переговорам и может потребовать отдельного международного соглашения по статусу пролива. При этом он подчеркнул, что любые договоренности не должны включать обязательные платежи за проход судов.
Ранее представитель Белого дома заявил, что США выступают против введения подобных сборов и настаивают на свободном и беспрепятственном открытии пролива как условии прекращения огня. Возможные параметры регулирования планируется обсуждать в ближайшее время.
До этого представитель иранской отраслевой ассоциации сообщил о планах взимать плату с нефтяных танкеров за проход через пролив, а также о намерении проводить досмотр судов. По его словам, расчеты предполагается осуществлять в цифровой валюте.
