Карлсон задался вопросом, почему Израиль имеет большое влияние на США

НЬЮ-ЙОРК, 9 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон задался вопросом, почему США не могут «взять под контроль» Израиль, который, по его мнению, втянул Соединенные Штаты в войну с Ираном.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. При этом израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая город Тир. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
«Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство… Израиль? Почему это — то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос», — сказал Карлсон, видео опубликовано на странице журналиста в соцсети Х.
По его словам, США «вступили в эту войну по настоянию другой страны — Израиля».
«Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?» — продолжил журналист.
Он добавил, что каждый американец имеет право знать, «почему эта крошечная страна имеет такое большое влияние» на правительство США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.