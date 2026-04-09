Нефтяники давят на Белый дом: протест против сборов в Ормузском проливе

Руководители нефтяных компаний обратились к американским властям с требованием не допустить введения платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает Politico со ссылкой на представителя отрасли. Обращения направлены в Белый дом, госсекретарю и вице-президенту США.

По данным издания, представители бизнеса указывают, что ранее транзит через пролив осуществлялся без дополнительных платежей. В отрасли рассчитывали на сохранение прежних условий после завершения конфликта.

Собеседник издания отметил, что реакция администрации не носит жесткого характера. По его словам, обращения фиксируются и принимаются к сведению, однако окончательных решений пока не озвучено.

Как уточняется, встреча представителей нефтяной отрасли с высокопоставленными членами американской администрации состоялась утром 8 апреля. Вопрос введения платы за проход судов остается предметом обсуждения.

