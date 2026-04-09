Километры кабеля: в приграничье применяют дроны с оптоволоконной связью

В приграничных районах Сумской области зафиксировано массовое применение дронов на оптоволоконной связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца спецподразделения с позывным Голливуд. По его словам, местность покрыта километрами кабеля, обеспечивающего устойчивое управление беспилотниками.

Собеседник агентства отметил, что поля и лесополосы буквально опутаны нитями. По этим линиям осуществляется прямая связь между оператором и дроном, что делает управление устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Такая схема применяется в районах с высокой активностью беспилотников. Речь идет о протяженных участках приграничья, где используются новые подходы к управлению техникой.

По словам военнослужащего, технология основана на обычном оптоволоконном кабеле, который ранее считался устаревшим. Однако в текущих условиях он показал высокую эффективность, поскольку не поддается подавлению.

