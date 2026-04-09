IRIB: Иран призвал суда согласовывать маршруты в Ормузском проливе

Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
Представители организации пояснили, что в основной зоне судоходства могут находиться опасные противокорабельные мины.
В связи с этим капитанам предписано пользоваться исключительно выделенными коридорами и строго согласовывать свои действия с ВМС Корпуса стражей Исламской революции.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Иран требует от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.
8 апреля первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после перемирия США и Ирана.