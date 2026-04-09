IRIB: Иран призвал суда согласовывать маршруты в Ормузском проливе

Управление портов Ирана призвало экипажи судов координировать маршруты следования по Ормузскому проливу с военно-морскими силами страны из-за минной опасности.

Источник: Reuters

Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Представители организации пояснили, что в основной зоне судоходства могут находиться опасные противокорабельные мины.

В связи с этим капитанам предписано пользоваться исключительно выделенными коридорами и строго согласовывать свои действия с ВМС Корпуса стражей Исламской революции.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Иран требует от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.

8 апреля первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после перемирия США и Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше