В Роскачестве объяснили, может ли пенсионер взять ипотеку на покупку жилья

Возрастные ограничения по ипотеке зависят от банка: обычно устанавливается предельный возраст заёмщика на момент полного погашения кредита. Об этом напомнили RT в пресс-службе Роскачества.
«Многие российские банки требуют, чтобы заёмщик достиг пенсионного возраста не позднее окончания выплат по ипотечному кредиту, хотя некоторые крупные игроки предлагают программы с верхней планкой вплоть до 75 лет», — пояснили специалисты.
По их словам, при достижении пенсионного возраста условия могут расширяться, например, за счёт обязательного страхования здоровья.
«Пенсионерам доступна стандартная ипотека, как правило, на срок до 15—20 лет при соответствии требованиям по доходу и кредитной истории. Для льготных категорий граждан (ветераны труда, участники боевых действий и так далее) предусмотрена социальная ипотека со сниженными ставками или с субсидиями от государства. Также можно оформить ипотеку по “Семейной”, “Дальневосточной” и “Арктической” программам», — добавили в организации.
Отмечается, что основным подтверждением дохода для большинства пенсионеров будет справка о размере пенсии из Соцфонда. Её можно получить через личный кабинет, отделение или МФЦ.
«Также учитываются дополнительные доходы: доход от сдачи имущества в аренду, зарплата при продолжении работы, дивиденды, проценты по вкладам — их подтверждают договор аренды, трудовая книжка и справка 2-НДФЛ, выписки от брокера или банка. Иногда банки запрашивают налоговую декларацию 3-НДФЛ», — подчеркнули эксперты.
По их словам, повысить шансы на одобрение ипотеки может привлечение созаёмщиков или поручителей, залог в виде другого имущества или увеличение первоначального взноса.
«Для заявки потребуются паспорт, СНИЛС, справка о пенсии. Если пенсионер продолжает работать — трудовая книжка и справка 2-НДФЛ. Также пригодятся свидетельства о браке (разводе) и рождении детей (если имеются), документы, подтверждающие наличие средств для первоначального взноса», — заявили аналитики.
Дополнительно, по требованию банка, — полис страхования, согласие супруга, иногда справки о здоровье, предупредили они.
«На жильё нужны кадастровый и технический паспорта, выписка из ЕГРН, отчёт об оценке. Полный перечень документов стоит уточнить в конкретном банке, каждый кредитор устанавливает свои правила», — заключили собеседники RT.
