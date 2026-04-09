Решение Кишинева: МИД РФ заявил о рисках после выхода из СНГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Молдавии о выходе из СНГ связано с курсом на дистанцирование от России. Об этом сообщает МИД РФ.

По ее словам, шаг Кишинева отражает не только стремление закрепить курс на евроинтеграцию, но и попытку окончательно разорвать связи с Россией и евразийским пространством.

Захарова отметила, что выход из Содружества несет экономические риски. По ее оценке, расчеты на компенсацию возможных потерь за счет расширения доступа к рынку Евросоюза могут не оправдаться.

Также представитель МИД указала на отсутствие публичного обсуждения этого решения внутри страны. По ее словам, оно было принято без открытого диалога с населением.

В ведомстве напомнили, что процедура выхода из СНГ требует времени. Она включает пересмотр действующих соглашений и урегулирование финансовых обязательств.

Читайте также: СНГ без Молдавии: Кишинев сохранит соглашения, но уйдет из политики.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
