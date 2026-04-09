Карлсон: противники перемирия с Ираном являются врагами для США

Американский журналист Такер Карлсон резко высказался о позиции тех, кто выступает против прекращения огня с Ираном. По его мнению, подобная позиция противоречит интересам Соединённых Штатов и не может считаться союзнической.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости с Ираном о временном прекращении боевых действий сроком на две недели.
Карлсон подчеркнул, что противники перемирия, по его оценке, фактически действуют вопреки интересам страны. Он допустил, что такую позицию можно расценивать как враждебную по отношению к США.
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут соблюдать условия перемирия с иранской стороной при отсутствии прохода судов через Ормузский пролив.