Карлсон сомневается, что перемирие США и Ирана стало победой Вашингтона

Президент США Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Среди них — соблюдение принципа ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории страны, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Трамп заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредника между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их 10 апреля на переговоры.