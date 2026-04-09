Карлсон сомневается, что перемирие США и Ирана стало победой Вашингтона

«События вчерашнего вечера выглядели как победа для США, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — заявил он в видеоролике на YouTube.
Карлсон в частности указал на то, что Вашингтону не удалось осуществить коренную смену власти в исламской республике, при этом американские военные базы на Ближнем Востоке получили серьезный урон, военная операция обходится в сотни миллиардов долларов, а контроль над Ормузским проливом остается у Тегерана.
Журналист добавил, что большинство разумных людей рассматривает режим прекращения огня как победу в контексте самого факта объявления перемирия, то есть «прекращение огня — это хорошая вещь».
Президент США Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Среди них — соблюдение принципа ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории страны, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Трамп заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредника между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их 10 апреля на переговоры.