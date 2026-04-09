Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не будем мириться»: глава МИД Финляндии набросилась на Трампа

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Финляндия и другие страны ЕС не потерпят агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями — если они сами по себе представляют угрозу, — или, тем более, с тем, что за ними может стоять», — сказала она.

По ее словам, сейчас есть прекрасная возможность сохранить мир между США и Ираном, поэтому агрессивная риторика Трампа недопустима.

«Сейчас есть действительно хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе, и я разговаривала с коллегами в регионе последние несколько дней, а точнее — последние несколько часов, и теперь в воздухе витает надежда», — подытожила политик.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану. Движение «Хезболлах» в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «недопониманием» споры вокруг Ливана, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Израиль якобы не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше