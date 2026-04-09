Срочники в зону СВО, в ДНР и ЛНР не направляются — военком Иркутской области

IrkutskMedia, 9 апреля. Срочники в зону СВО, в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области не направляются. Об этом заявил Военный комиссар Иркутской области полковник Андрей Буданов.
По его словам, исключением могут стать только те случаи, когда призывник сам изъявит желание заменить контракт на прохождение воинской службы вместо срочной.
Напомним, что более 2,5 тысячи призывников из Иркутской области планируется отправить для прохождения срочной службы в войска РФ в весенний период. 10 апреля состоится первая отправка с областного призывного пункта.