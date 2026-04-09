Сергей Тен подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

«В рамках депутатской региональной недели в очередной раз побывал во многих территориях, от которых избран в качестве депутата. Земляки знают о том, что в этом году пройдут выборы в Государственную Думу. Специально эту тему не обсуждали, но на встречах не раз звучал вопрос: пойду ли на выборы? Увидел поддержку, понял, что наша работа с командой видна, люди оценивают ее по конкретным результатам. Поэтому принял решение подать документы на процедуру предварительного голосования партии “Единая Россия”», — прокомментировал свое решение Сергей Тен.
Сергей Тен отметил, что в каждой поездке по территории не только отчитывается о проделанной работе, делится планами на будущее, но и внимательно слушает людей, обращает внимание на конструктивную критику.
«Время у нас сегодня непростое, поэтому каждый ответственный политик должен работать для того, чтобы сохранить страну. Вы знаете, что я не привык бросать дела, не доведя их до результата. Приоритеты остаются: развитие инфраструктуры — дорожной, транспортной, социальной; поддержка аграрного сектора, снятие излишних административных барьеров для наших крестьянско-фермерских хозяйств; наведение порядка в земельном законодательстве, развитие кадрового потенциала, в том числе поддержка молодых ученых и эффективное внедрение научных разработок. Продолжим работу в отношении социально-экономического развития Байкальской природной территории, с которой связано много вопросов: сохранения Байкала как уникального природного достояния России, развития туризма в Иркутской области, экологического ведения хозяйственной деятельности. В своей региональной работе отмечу три темы — поддержку участников СВО, участие в формировании бюджета области на ближайшие три года и реформу местного самоуправления, от которой зависит качество жизни в большом количестве населенных пунктов Иркутской области», — подчеркнул Сергей Тен.
Напомним, что прием документов от кандидатов на предварительном голосовании партии «Единая Россия» продолжится до 30 апреля, регистрация избирателей на электронной площадке будет проходить с 20 апреля по 29 мая, само голосование пройдет с 25 по 31 мая.