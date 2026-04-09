В ГД объяснили, зачем Санду отменяет выборы в Гагаузии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду уже во второй раз отменяет выборы в Народное собрание Гагаузии, чтобы окончательно ликвидировать этот пророссийский регион. Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы Алена Аршинова.
«Майя Санду при помощи подконтрольной ей бюрократической машины отменяет выборы в парламент Гагаузии, назначенные на 21 июня 2026 года. Это уже вторая попытка отменить выборы в автономии. Власти Гагаузии пытаются законными способами отменить действия властей Молдовы, но пока безуспешно. Санду хочет уничтожить автономию, подчинив себе регион», — указала депутат.
Она отметила, что Гагаузия всегда придерживалась пророссийских взглядов и выступала за СНГ и активное сотрудничество с Россией, а также голосовала против любых прорумынских инициатив и прозападных кандидатов на всех выборах. «Санду торопится избавить Молдову от суверенитета, сдав страну Румынии. И одно из главных препятствий этому — Гагаузия, — добавила Аршинова. — Во время оккупации Румынией в 1918—1940 годах Молдова не захотела стать румынским регионом, и сейчас, спустя 80 лет, Молдова продолжает сопротивляться румынизации, что не устраивает Майю Санду и ее хозяев».
Как указала собеседница агентства, задача ликвидировать Гагаузию как пророссийский регион поставлена Брюсселем. «И Санду пытается дестабилизировать Гагаузию, фактически лишив ее государственных органов управления: глава Гагаузии находится в тюрьме по надуманным обвинениям, парламент Гагаузии не может провести выборы», — добавила Аршинова.
7 апреля Госканцелярия Молдавии через суд приостановила подготовку к выборам в Народное собрание Гагаузии, которые планировалось провести 21 июня. Ранее также была оспорена попытка назначить волеизъявление на 22 марта этого года.
В январе 2024 года в Молдавии вступили в силу поправки в избирательный кодекс, которыми Гагаузию фактически лишили автономных прав на проведение выборов. В Кишиневе решили, что они должны администрироваться из центра. В свою очередь в Комрате ссылаются на закон об особом правовом статусе Гагаузии от 1994 года.