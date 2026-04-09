Карлсон: победа США над Ираном на самом деле стала поражением

Американский журналист Такер Карлсон выразил серьёзные сомнения в том, что Соединённые Штаты действительно одержали победу в вооружённом конфликте с Ираном.

Об этом обозреватель рассказал в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

Заявленный успех Вашингтона на самом деле обернулся стратегическим провалом, считает журналист.

Он перечислил ряд ключевых факторов, среди которых неудачная попытка смены режима в Тегеране, разрушение американских военных баз на Ближнем Востоке и колоссальные финансовые затраты.

Карлсон подчеркнул, что гибель солдат и рост цен на сырьевые товары лишь подтверждают уязвимость Соединённых Штатов в этом противостоянии.

«Америка стала беднее. Америка стала слабее», — констатировал Карлсон.

Ранее экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак выразил мнение, что принятие США пунктов мирного плана Ирана является поражением со стороны американцев.

