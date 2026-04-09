«Ведомости»: власти предложили закрепить единую цену на маркетплейсах

Министерство экономического развития направило в администрацию президента обновлённый проект меморандума, предлагающий закрепить единую цену на товары на маркетплейсах.
Об этом сообщает газета «Ведомости».
Как следует из публикации, ведомство намерено прописать для торговых площадок обязательства по открытой модели банковской лояльности и чёткие правила возврата заказов. Кроме того, российские продавцы получат возможность отказываться от участия в скидочных акциях без каких-либо штрафных санкций и дискриминационных условий.
По данным газеты, к инициативе могут подключить до десяти крупных участников рынка, включая представителей традиционного ретейла. Главными критериями для присоединения к меморандуму станут годовой оборот свыше 500 млрд рублей и аудитория более 15 млн активных пользователей.
«В дополненном документе ведомство предложило прописать обязательство по единой цене товара», — подчёркивается в статье.
Ранее Т-Банк и маркетплейс Ozon объявили о партнёрстве: товары продавцов площадки теперь можно приобретать непосредственно в мобильном приложении банка.