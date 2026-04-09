Закупка спецсредств: США передадут Украине устройства для взлома авто

Государственный департамент США планирует закупить и передать украинским силовым структурам оборудование для скрытого доступа к автомобилям и замкам, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы. Поставка будет осуществляться в рамках программ противодействия наркотрафику.