Закупка спецсредств: США передадут Украине устройства для взлома авто

Государственный департамент США планирует закупить и передать украинским силовым структурам оборудование для скрытого доступа к автомобилям и замкам, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Государственный департамент США планирует закупить и передать украинским силовым структурам оборудование для скрытого доступа к автомобилям и замкам, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы. Поставка будет осуществляться в рамках программ противодействия наркотрафику.

По данным агентства, заказ размещен профильным бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности. В документации указано, что техника предназначена для пресечения деятельности транснациональных сетей, занимающихся производством синтетических наркотиков.

В перечень входят декодеры для автомобильных замков, устройства перехвата сигналов и ретрансляторы, позволяющие открыть и запустить транспорт без ключа. Также предусмотрены средства клонирования электронных ключей для различных моделей автомобилей.

Согласно условиям, оборудование будет передано национальной полиции и пограничной службе Украины на безвозмездной основе. Поставщик должен выполнить контракт в течение 180 дней.

Отмечается, что сделка подпадает под нормы американского экспортного контроля в связи с характером передаваемых технологий.

