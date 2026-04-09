«Это не победа, это поражение»: Такер Карлсон разнёс итоги операции США против Ирана

«Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — сказал Карлсон.
Журналист привёл несколько аргументов. По его словам, «смена режима» в Иране не сработала, что является не победой, а поражением. Американские военные базы в регионе, отметил он, разрушены или серьёзно повреждены. Часть военных выведена, они отступили.
«Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости. Это поражение», — продолжил Карлсон.
Он также указал, что конфликт с Ираном обошёлся американским налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов, назвав это «большим поражением». Цены на сырьевые товары, добавил журналист, значительно выросли.
«Американцы погибли. Америка стала беднее. Америка стала слабее», — констатировал Карлсон.
Перед объявленной паузой в боевых действиях Такер Карлсон призвал военных США саботировать удар Дональда Трампа по Ирану вплоть до отказа выполнять приказы о применении ядерного оружия. Журналист предложил военным в случае необходимости ограничить главе Белого дома доступ к ядерным кодам.
