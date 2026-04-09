МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Военнослужащих 122-го батальона связи 3-го армейского корпуса (АК) ВСУ переводят в пехоту в 159-ю отдельную мехбригаду под Волчанском в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На волчанском направлении на фоне массовых потерь в 159-й омбр боевые группы механизированной группы доукомплектовывают военнослужащими 122-го батальона связи 3-го АК ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это решение было принято без участия основателя полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в России), командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), «которого просто поставили перед фактом о переводе подчиненных ему связистов в пехоту».