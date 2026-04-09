Слюсарь: БПЛА сбили ночью 9 апреля в трех районах Ростовской области

Минувшей ночью 9 апреля ПВО отразила воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Так, беспилотники были уничтожены в трех районах: Миллеровском, Тарасовском, Милютинском.
Власти отметили, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше